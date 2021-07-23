Набиуллина намекнула на пожар в экономике

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров брошь в виде тучи, из которой идет дождь. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале регулятора.

По всей видимости, она намекнула на пожар в экономике, который заставил резко повысить ключевую ставку, сразу на 1 процентный пункт, до 6,5 процента.

Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция из-за ряда факторов вышла за пределы ожиданий. Из-за этого не исключено, что отклонение от целевого показателя в четыре процента примет более продолжительный характер.

В текущем году в базовом сценарии ЦБ прописана инфляция в размере 5,7-6,2 процента. В 2022-м инфляция должна упасть до 4-4,5 процента, а далее до 4 процентов. Повышение ставки должно сдержать рост цен.

Центробанк поднимает ставку на четвертом заседании подряд. До этого в течение более чем двух лет она либо снижалась, либо оставалась неизменной. С июля 2020-го до марта 2021-го она составляла рекордно низкие 4,25 процента.

Специалисты ожидали, что регулятор поднимет ставку, но 1 процентный пункт считался верхней границей, а самым вероятным считались 0,75 процента. При этом не исключалось, что на этом Центробанк до конца года остановится.

В апреле, после второго подряд повышения ставки, Набиуллина надела брошь в виде инфляционной спирали. Таким образом она указала, что борьба с ростом цен становится приоритетом Центробанка. Тем не менее по итогам июня он ускорился до 6,5 процента, обновив пятилетний рекорд.