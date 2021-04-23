Набиуллина пообещала побороть инфляцию

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров с брошью, на которой изображена перечеркнутая инфляционная спираль. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале ЦБ.

На заседании регулятор повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 5 процентов, объяснив это опасностью ускорения роста цен. Такое решение означает, что приоритетом для ЦБ стала борьба с инфляцией

Инфляционная спираль — это ситуация, в которой рост цен провоцируется его ожиданием и действиями как продавцов, так и покупателей, связанными с этими ожиданиями. Например, продавцы поднимают цены, ожидая роста зарплат, а работники требуют больше денег, ожидая роста цен, в результате инфляция заранее закладывается в планы компаний и государства.

Таким образом, Набиуллина пообещала остановить процесс, связанный с повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В комментарии Банка России было указано, что целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки оценят на ближайших заседаниях. Следующее по графику состоится 11 июня.

Еще одним вариантом смысла броши может быть золотое сечение, которое со времен античности считают идеальной пропорцией. Возможно, глава регулятора дала понять, что считает нынешний размер базового параметра оптимальным. Во время разговора она допустила, что на этом уровне ключевая ставка может остаться до конца года.

На прошлой пресс-конференции по итогам совета директоров Набиуллина надела брошь в виде ястреба. Это классический символ ужесточения денежно-кредитной политики. Тогда регулятор в первый раз с декабря 2018 года повысил ключевую ставку и указал, что, скорее всего, процесс продолжится.