ЦБ повысил ключевую ставку

Центробанк повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до пяти процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Таким образом, повышение ставки произошло по итогам второго подряд заседания совета директоров ЦБ. В релизе регулятора такой шаг объясняется повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также устойчивым восстановлением спроса и смещением баланса рисков в сторону проинфляционных.

«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в сообщении.

В настоящее время темпы роста инфляции превышают прогноз ЦБ. В марте они составили 5,8 процента в годовом выражении — при целевом уровне регулятора в четыре процента. По состоянию на 19 апреля рост цен замедлился до 5,5 процента, однако ЦБ связывает это с эффектом высокой базы апреля прошлого года.

«В условиях действия ограничений на зарубежные поездки не израсходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны», — приводит ЦБ одну из причин роста темпов инфляции.

При этом кредитование в стране продолжает расти темпами, близкими к максимальным за последние несколько лет. Это может еще больше спровоцировать рост цен за счет увеличения денежной массы и спроса со стороны заемщиков, а также за счет низкой заинтересованности населения в накоплении.