Набиуллина снова начала подавать сигналы

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина надела брошку в виде розы на встречу, организованную Ассоциацией банков России, сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Такое украшение стало дополнительным сигналом к словам о возможном повышении ключевой ставки до уровня 5-6 процентов в течение ближайших двух лет. По словам главы регулятора, эти конкретные параметры могут скорректироваться позднее с учетом экономической ситуации, но пока нейтральным считается именно такой уровень.

Впервые Набиуллина начала говорить о возможном отказе от политики снижения ставок в ходе пресс-конференции по итогам последнего заседания совета директоров ЦБ, состоявшегося 12 февраля. На нем регулятор сохранил ставку на уровне 4,25 процента годовых.

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Тогда же впервые с марта прошлого года глава Центробанка вышла на пресс-конференцию без броши, если только не считать за нее небольшую точку на пиджаке. Ее интерпретировали как отказ от сигналов или как точку в политике низких ставок.

Роза, отличительным признаком которой являются острые шипы, может символизировать как раз завершение периода смягчения денежно-кредитной политики в национальной экономике.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска обвинил Центробанк и Набиуллину в «разрушении с запредельным цинизмом последних надежд на экономический рост в этом году».

По его мнению, ставку следует немедленно снижать, чтобы сделать кредиты более дешевыми для предприятий, а на угрозу обесценивания национальной валюты обращать внимание не стоит. Бизнесмен подчеркнул, что глава ЦБ способствует эффективности санкций США, а Госдума потворствует ей в этом с 2013 года.

Набиуллина отказывается говорить о конкретном смысле своих брошей, однако признает, что они являются намеком на понимание регулятором текущей экономической ситуации. В интервью Сергею Шнурову она указала, что эксперты нередко считывают в послании иной смысл.