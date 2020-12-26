Набиуллина рассказала о значении своих брошек

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина рассказала о значении брошек, которые она надевала на пресс-конференции после заседаний совета директоров регулятора в 2020 году. По ее словам, каждая из них была своеобразным зашифрованным посланием финансовому рынку, сообщает в субботу, 26 декабря, RTVI.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — призналась она в интервью Сергею Шнурову.

Брошки Набиуллиной обсуждались весь 2020 год. Первым было представлено украшение в виде аиста, которое она надела в феврале. По словам главы ЦБ, получилось это случайно, хотя ранее журналисты спрашивали ее о том, какой она птицей себя считает.

В марте Набиуллина надела на пресс-конференцию брошь в виде неваляшки, что стало первым случаем, когда через украшение она пыталась передать определенный смысл — это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии, а заодно — рекламой нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами как раз был проиллюстрирован неваляшкой.

Говоря о значении брошки в виде снегиря на последнем заседании совета директоров в 2020 году Набиуллина рассказала, что эта «птица стойкая» и может переносить разные заморозки.

18 декабря 2020 года Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента, отложив смягчение денежно-кредитной политики в третий раз подряд. Причиной стал выход инфляции за пределы прогноза: по итогам года она может составить 4,6-4,9 процента.