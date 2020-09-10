Центробанк придумал замену брошке Набиуллиной

Российский Центробанк может начать публикацию ожидаемой траектории ключевой ставки в рамках макроэкономического прогноза. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики», который опубликован на сайте регулятора.

Новый параметр должен стать частью более подробной коммуникации в рамках макроэкономического прогноза. Форматы такой коммуникации в ЦБ пообещали придумать позднее.

Материалы по теме Затянуть пояса Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей? Капитальное вложение Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?

Ранее в Банке России опасались публиковать ожидаемую траекторию, ожидая, что рынок будет воспринимать ее как прогноз. Ее заменой, а также и дополнением к самому прогнозу, в 2020 году фактически стала брошка, которую председатель ЦБ Эльвира Набиуллина надевала на пресс-конференцию после заседания регулятора.

В июле она надела подкову и букву V, которая символизирует так называемое V-образное восстановление экономики (резкое падение и резкий взлет), а в июне — голубя, традиционно означающего смягчение денежно-кредитной политики. Впервые Набиуллина подала сигнал рынку в марте, когда на фоне падения рубля надела неваляшку.

Объяснение решений Центробанка выглядит необходимым в свете политики по удержанию инфляции около 4 процентов, которая проводится с 2015 года. Ранее участники рынка не раз жаловались на то, что не понимают решения регулятора. На этом фоне Набиуллина увеличила частоту пресс-конференций и их продолжительность.