Набиуллина намекнула на заморозку цен

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию после заседания совета директоров регулятора брошку в виде снегиря, традиционной зимней птицы. Главным итогом заседания стало сохранение ключевой ставки. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале ЦБ.

Снегирь может быть как намеком на неизменность — заморозку — основного параметра денежно-кредитной политики, так и работу по регулированию цен, которой в последнюю неделю занимается правительство.

В целом два эти фактора связаны. Оставляя ставку на уровне 4,25 процента, в Центробанке указали, что решение принято из-за ушедшей за целевые показатели инфляции. По итогам года она составит 4,6-4,9 процента при ожидавшемся уровне 4 процента.

При этом инфляционные ожидания достаточно высоки, что может как поспособствовать дополнительному росту цен, так и сохранить неопределенность на продолжительный срок.

Исследовательский холдинг «Ромир» в начале декабря сообщил, что цены на продукты и товары повседневного спроса в России за год выросли за год на 14 процентов при официальной инфляции в 2020 году 4,42 процента.

Позднее президент страны Владимир Путин раскритиковал правительство за неоправданный рост цен на базовые продукты питания, такие как сахар и подсолнечное масло. После этого министерства начали договариваться с продавцами и производителями о заморозке цен на три месяца.

В ходе прошлых пресс-конференций Набиуллина надевала брошки с голубой волной, домиком, буквой W и подковой, символом паузы, неваляшкой и голубем.