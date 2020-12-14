В Кремле попросили не связывать курс рубля и цены на еду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен на продукты российского производства и падение курса рубля с начала года «главным образом не связаны», сообщает «Интерфакс».

Он попросил не воспринимать слова Владимира Путина о международной конъюнктуре, оказывающей влияние на многие процессы в экономике, как объяснение внутренней стоимости отечественной сельхозпродукции.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства не говорил непосредственно про курс рубля, только про влияние пандемии коронавируса. Но вот повышение цен на простейшие продукты в магазинах «трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами».

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На прошлой неделе Путин возмутился ростом цен до такого уровня, что людям может не хватать денег на еду. Он сравнил ситуацию с дефицитом времен СССР, хотя и сложившейся по другой причине. Президент потребовал решить проблему с ускорением инфляции, хотя и признал, что частично на нее оказывает влияние слабость российской валюты и закрытие предприятий из-за ситуации с коронавирусом.

Спустя сутки глава правительства Михаил Мишустин обвинил министерства в недосмотр и потребовал принять срочные меры, чтобы цены упали.

А в понедельник, 14 декабря, стало известно, что до 20 декабря с производителями продуктов заключат ряд соглашений, которые позволят заморозить цены на товары как минимум на три месяца.

Премьер пообещал, что доклады о ситуации с ценами на продукты в кабмине начнут изучать каждую неделю. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предположил, что такие действия позволят снизить розничные цены на сахар до 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр.