Путин вспомнил времена дефицита в СССР

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду по рыночным ценам, и потребовал обратить на нее особое внимание, передает РИА Новости.

Во время во время совещания с членами правительства глава государства вспомнил, что во времена СССР люди не могли купить еду из-за дефицита, а сейчас причины могут быть другими. «Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском союзе есть все, только не всем хватает"», — заметил он.

Таким образом Путин отреагировал на слова министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности в стране достигнуты.

По словам президента, проблему стоимости товаров, которая слишком велика для определенных слоев населения, обсудят на втором совещании.

В марте Путин отмечал, что с начала века доля доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. При этом он призвал не сравнивать российский средний класс с жизнью на Западе. В октябре президент отмечал, что уровень бедности в России за последние 20 лет снизился более чем в два раза.