Путин оценил уровень бедности в России

Уровень бедности в России снизился более чем в два раза за последние 20 лет, хотя нынешняя ситуация не может устраивать, заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» Трансляцию на YouTube ведет «Россия 24».

Путин отметил, что в условиях пандемии коронавируса практически во всех странах мира увеличивается число людей, живущих за чертой бедности. «К сожалению, это имеет место и в России», — сказал он.

Президент добавил, что в 2000 году за чертой бедности в России жили, по оценкам, более 40 миллионов человек. С тех пор число людей, находящихся в такой сложной жизненной ситуации, уменьшилось, подытожил Путин.

27 октября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что самую серьезную нищету в стране преодолели уже давно. Он также призывал власти принимать более решительные меры для снижения уровня бедности, «особенно в период кризиса и пандемии». Летом 2020-го Россия объявила о ликвидации крайней нищеты, а к 2024 году уровень бедности в стране собираются сократить как минимум в два раза.