Российские власти объявили о победе над нищетой

На фоне пандемии коронавируса в мире обострилась проблема нищеты, но в России ее уже смогли победить, заверили власти. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, самую серьезную нищету в стране преодолели уже давно, передает ТАСС.

Бедным по мировым критериям считается человек, чьи расходы в день составляют чуть больше доллара. «А допустим сегодня, на начале пандемии 8,2 процента населения мира жили ниже этих 1 доллара в день. Это нищета, это очень серьезная бедность. А сейчас, в период пандемии эта цифра увеличилась до 8,8 процента», — констатировал Кудрин. Ранее он призывал власти принимать более решительные меры для снижения уровня бедности, «особенно в период кризиса и пандемии».

По состоянию на октябрь 2020 года, в России насчитывается около 20 миллионов человек, живущих за чертой бедности. По словам министра труда Антона Котякова, это почти 13,5 процента от всего населения страны.

Летом 2020-го Россия объявила о ликвидации крайней нищеты. А к 2024 году уровень бедности в стране собираются сократить как минимум в два раза.