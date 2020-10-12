Названо число бедных россиян

По состоянию на октябрь 2020 года в России насчитывается около 20 миллионов человек, живущих за чертой бедности, заявил министр труда Антон Котяков, которого цитирует РИА Новости.

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5 процента бедного населения, это почти 20 миллионов человек», — отметил Котяков.

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За последнее время сразу несколько российских политиков и чиновников называли бедность одной из главных проблем отечественной экономики, а борьбу с ней — приоритетной задачей властей.

Президент Владимир Путин призвал использовать в этих целях социальный контракт, по условиям которого нуждающимся гражданам будет оказываться помощь и бесплатно предоставляться необходимые товары и услуги.

В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал власти принимать более решительные меры для снижения уровня бедности, «особенно в период кризиса и пандемии».