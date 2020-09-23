Путин назвал главный способ борьбы с бедностью

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал социальный контракт одним из главных способов борьбы с бедностью. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

Глава государства призвал помочь россиянам с низким доходом преодолеть сложные обстоятельства и изменить свою жизнь. Также он поручил правительству разработать четкие критерии поддержки семей с доходом, размер которого остается ниже прожиточного минимума.

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По словам Путина, со следующего года социальный контракт начнут внедрять по всей стране. На эти цели в регионы станут направлять более 26 миллиардов рублей в год из федерального бюджета. Механизмы и опыт реализации соцконтракта в пилотных регионах президент намерен обсудить на ближайшей встрече с правительством.

Социальным контрактом называется договор о взаимных обязательствах, который заключают органы социальной защиты и малоимущий гражданин. По этому контракту он получает выплаты, социальные услуги, жизненно необходимые товары. Помощь можно получить только по перечню товаров, в который, например, не входят одежда и обувь.

В России в 2019 году в России в пилотных регионах заключено 89,3 тысячи социальных контрактов. Большая часть из них приходится на семьи с детьми. В текущем году на реализацию программы выделены семь миллиардов рублей.

Отдельно Путин пообещал индексировать маткапитал каждый год и поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми.

По данным Росстата, во втором квартале 2020 года россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума стало больше на 1,3 миллиона по сравнению с прошлым годом. В результате число бедных россиян достигло 19,9 миллиона человек или 13,5 процента населения страны.