Президент России Владимир Путин пообещал индексировать материнский капитал каждый год. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляция ведется на YouTube-канале «России 24».

Глава государства напомнил, что в 2020 году размер маткапитала вырос до 616 617 рублей, право на 466 617 рублей семья теперь получает при рождении первого ребенка. С 1 января 2021 года сумма выплаты увеличится почти на 23 тысячи рублей, до 639 432 рублей. Размер маткапитала на первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей.

Путин также попросил предусмотреть в бюджете возможность увеличения размера выплат для семей с детьми, у которых ежемесячный доход не достиг прожиточного минимума на человека в регионе.