Путин раскрыл суть изменений в Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами раскрыл смысл внесения изменений в Конституцию России от 1993 года. Его слова приводит РИА Новости в среду, 23 сентября.

«Суть, смысл конституционных новаций в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны», — сказал он, выступая в Большом Кремлевском дворце.

Ранее, говоря о смысле поправок, глава государства отмечал, что их цель — повышение роли гражданского общества и политических партий.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в Основной закон Путин заявил в январе. Тогда же он пообещал, что изменения внесут только после одобрения большинства. Среди изменений — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, право действующего президента переизбираться на новый срок.