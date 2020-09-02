В Кремле прокомментировали данные о локации нового Госсовета

На данный момент нет окончательного решения о локации нового Госсовета, президент Владимир Путин выскажет свою позицию по этому вопросу с началом осенней сессии парламента, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС в среду, 2 сентября.

«Подождите, пока еще ничего не отфиксировано, поэтому такие рассуждения, наверное, давать преждевременно. Давайте не забегать вперед в этом плане», — сказал Песков.

По его словам, начала публичного обсуждения этой темы Кремль ожидает после открытия новой сессии парламента.

Накануне депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что Госсовет разместится в Москве. Так он отреагировал на информацию о размещении органа в Санкт-Петербурге. Парламентарий пояснил, что нахождение в столице не будет мешать Госсовету проводить выездные заседания в других местах страны.

Госсовет, в который вошли руководители всех регионов, был сформирован в сентябре 2000 года по инициативе президента Владимира Путина. Позже в Госсовет вошли главы думских фракций, председатели верхней и нижней палат парламента и полномочные представители президента в федеральных округах. После изменений в Конституции предполагается, что Госсовет станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством. В частности, он будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах.

Председателем Госсовета является президент России Владимир Путин.