Российский губернатор рассказал о преимуществах нового формата Госсовета

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин рассказал о преимуществах нового формата Госсовета. Его цитирует газета «Взгляд» в среду, 5 февраля.

По его словам, мозговой штурм, которые проходит в рамках заседаний, «даст фору любой программе дополнительного профобразования или повышения квалификации».

По его словам, взаимодействие глав регионов с экспертами позволяет найти эффективные механизмы решения вопросов.

В среду на площадке Мастерской управления «Сенеж» прошло семинар-совещание членов Госсовета, посвященное роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы.

Госсовет, в который вошли руководители всех регионов, был сформирован в сентябре 2000 года по инициативе президента Владимира Путина. Позже в Госсовет вошли главы думских фракций и полномочные представители президента в федеральных округах.

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