Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин провел ротацию президиума Госсовета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.

15 января, анонсируя конституционную реформу в ходе послания Федеральному собранию, глава государства предложил усилить роль Госсовета. Он подчеркнул, что орган не должен дублировать функции Совета Федерации.

Как ранее сообщила газета Financial Times, после окончания срока своих полномочий в 2024 году Путин может возглавить Госсовет, что позволит ему влиять на действия правительства.

Госсовет, в который вошли руководители всех регионов, был сформирован в сентябре 2000 года по инициативе Путина. В том же году он заявил, что совещательный орган должен быть площадкой, где обсуждается политическая стратегия государства. Позже в Госсовет вошли главы думских фракций и полномочные представители президента в федеральных округах. В настоящий момент функции Госсовета регулируются президентскими указами.

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