Кремль отреагировал на информацию о плане Медведева по реформе власти

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев якобы предлагал президенту Владимиру Путину собственный вариант реформы Конституции. Его слова во вторник, 21 января, приводит «Интерфакс».

«Мне неизвестны источники этих сообщений, поэтому я ничего вам не могу сказать», — заявил Песков.

Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о том, действительно ли Медведев обращался к Путину с собственными предложениями по внесению изменений в российскую Конституцию и реформе власти.

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Ранее в январе газета «Коммерсантъ» сообщила, что Медведев якобы в конце 2019 года планировал реформу политической системы России. По информации издания, предложенные бывшим премьером изменения, в частности, предполагали слияние президентской и исполнительной власти.

Владимир Путин анонсировал конституционную реформу в ходе послания Федеральному собранию 15 января. В частности, глава государства предложил отменить приоритет международного права над российским конституционным законодательством там, где оно не соответствует основному закону государства, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, Путин задумал закрепить в Конституции роль Госсовета.

В тот же день российский лидер отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр сообщил, что решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина.

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