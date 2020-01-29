В Госсовете прошло заседание рабочей группы по направлению «Образование и наука»

Помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин провел заседание рабочей группы в рамках подготовки совместного расширенного заседания с Советом при президенте России по науке и образованию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В заседании приняли участие руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука» губернатор Новосибирской области Андрей Травников, руководитель подгруппы «Образование» рабочей группы губернатор Кировской области Игорь Васильев, замминистра просвещения Виктор Басюк, советник президента Александра Левицкая, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, член Совета Федерации Олег Ткач, а также заместители руководителей субъектов РФ, курирующие направление образования и науки.

Участники совещания посетили школу № 26 города Кирова, работающую в режиме «Школы полного дня», учебно-производственные мастерские и лаборатории Вятского электромашиностроительного техникума, реализующего образовательные программы машиностроительного профиля, а также Центр дистанционного образования детей, в котором проходят индивидуальное обучение дети с ограниченными возможностями.

На рабочей группе обсуждались вопросы формирования в регионах оптимальных моделей управления ресурсами системы образования. Игорь Левитин отметил инновационность организации образовательного процесса в регионе, а также акцентировал внимание на задачах, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в части образования и науки.

Участники рабочей группы также обсудили проблемы развития сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ, использования современных информационных технологий, в том числе для повышения качества образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и учеников сельских (малокомплектных) школ.

По итогам заседания принято решение доработать предложения рабочей группы для их дальнейшего обсуждения на семинаре-совещании.

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