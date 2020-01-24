Студенты в регионах приняли участие в обсуждении поправок в Конституцию

Российские студенты приняли участие в обсуждении поправок в Конституцию России. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречу со студентами Челябинского государственного университета провел председатель регионального законодательного собрания Владимир Мякуш. На ней один из студентов предложил внести поправку в Конституцию, которая закрепляет роль молодежи в развитии общества. По словам Мякуша, для того, чтобы собрать подобные предложения и вынести их на федеральный уровень, на уровне заксобрания будет создана специальная рабочая группа.

С учащимися Тульского государственного университета встретился председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов, сообщает «Россия 24». Студенты поинтересовались возможными изменениями полномочий местного самоуправления, планируемой ролью Госсовета, а также предложили обозначить в поправках к Конституции другие категории граждан наряду с пенсионерами.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была озвучена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. Его бывший глава Дмитрий Медведев заявил что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.