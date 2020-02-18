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Названы основные задачи Госсовета после изменений в Конституции

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Андрей Клишас
Андрей Клишас

Госсовет после становления конституционным органом будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, сенатор Андрей Клишас. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 18 февраля.

По словам Клишаса, Госсовет станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.

15 января, анонсируя конституционную реформу в ходе послания Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил усилить роль Госсовета. Он уточнил, что орган не будет дублировать функции Совета Федерации.

Как ранее сообщила газета Financial Times, после окончания срока своих полномочий в 2024 году российский лидер может возглавить Госсовет.

Госсовет был сформирован в сентябре 2000 года по инициативе Путина. В него вошли руководители всех субъектов. Позже к ним присоединились главы думских фракций и полномочные представители президента в федеральных округах. Создавая орган, Путин заявлял, что его основная цель заключается в обсуждении политической стратегии государства.

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