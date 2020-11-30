Путин попросил чиновников последить за доходами населения

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с губернатором Бурятии Алексеем Цыденовым заявил, что чиновникам необходимо пристально следить за доходами населения. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

При этом он попросил выделять случаи, которые требуют особенно пристального внимания. Глава государства признал, что вопрос доходов — многовекторный, в том числе связанный с созданием новых рабочих мест.

Материалы по теме Затянуть пояса Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей? За бугром Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны?

Путин выразил надежду, что большой объем инвестиционных проектов позволит улучшить ситуацию в сфере доходов, а значит, и частично решит проблемы социального характера.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил, что введение в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) затормозилось в связи с рядом проблем. Среди них он назвал неверие россиян в инициативы правительства и слишком низкие доходы.

До этого пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отказался связать рост продаж хлеба с падением доходов россиян и не стал отвечать на вопрос, как долго некоторым категориям граждан придется жить в режиме экономии.