В проблемах пенсионной реформы обвинили россиян и их доходы

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил причину, по которой работа над законопроектом о гарантированном пенсионном плане (ГПП) затянулась, пишет «Парламентская газета».

По его мнению, задержка связана со слишком долгим выбором модели, а в этом, в свою очередь, можно обвинить самих россиян. Сенатор заметил, что серьезной проблемой остается недоверие граждан к инициативам властей в области пенсий, отсутствие у них мотивации, а также их низкие доходы.

Тем не менее Рязанский уверен, что систему ГПП обязательно следует создать, так как это даст государству дешевые ресурсы для вложения в экономику, а сами граждане смогут попробовать обеспечить себе увеличенную пенсию. Политик назвал ГПП инвестициями в самих себя и хорошим подспорьем для роста сбережений.

Предшественником ГПП был проект индивидуального пенсионного капитала. После его критики Центробанк в январе 2020 года анонсировал новую инициативу. Предполагалось, что уже в феврале завершится ее общественное обсуждение, после чего документ внесут в Госдуму. Однако до сих пор ГПП не дошел до парламента.

Проект разрешает гражданам начинать копить деньги в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) в любое время и в любом количестве. Государство обещает сохранность средств и освобождает до 6 процентов отчислений зарплаты, идущей на пенсионный счет, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Также работодатель получит льготы по налогу на прибыль.

Предполагается, что выплаты гражданин сможет получить либо при наступлении пенсионных оснований (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин), либо после 30 лет с момента первого взноса. Если вкладчик захочет забрать все средства сразу, то из них вычтут 13 процентов НДФЛ, однако помесячные выплаты от налога освобождаются.

Рязанский указал, что законопроект должен решить судьбу пенсионных накоплений граждан в НПФ, которые заморожены с 2014 года. Шесть лет назад предполагалось, что заморозка станет разовым решением, а экономический блок правительства критиковал увеличение сроков моратория. При этом на данный момент обсуждается его продление до 2023 года.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков огорчился из-за того, что россияне в ходе опроса признались в неумении мечтать о большой пенсии.