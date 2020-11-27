Депутат Госдумы посетовал на неумение россиян мечтать

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков, комментируя результаты опроса о приемлемом размере пенсии, посетовал на неумение соотечественников мечтать. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Меня поразила не только скромность россиян, но и их безысходность, неумение даже помечтать и самоограничение, вплоть до собственной фантазии», — заявил депутат.

Речь идет об опросе, проведенном сервисом по подбору персонала «Работа.ру». Согласно полученным данным, о пенсии выше 100 тысяч рублей в месяц мечтают IT-специалисты, финансисты и сотрудники строительной отрасли. В свою очередь для преподавателей, медицинских работников, а также сотрудников общепита приемлемой суммой стала пенсия от 40 до 50 тысяч рублей.

«Скромность опрошенных, а это было, несомненно, старшее поколение — на мой взгляд, последний оплот нынешней системы», — заключил Лысаков.