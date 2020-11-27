Россия
 
Последние новости
Иран пообещал месть за убийство одного из создателей ядерной программы
Белорусский тренер ЦСКА высказался об отказе соотечественника играть за сборную
Жители Капустина Яра попросят Путина о помощи
Появились кадры с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Подросток в последний момент спрятался на лодке от двух акул и снял их на видео
Звезда «Друзей» повторила культовую сцену танца с сырой индейкой на голове
На Украине возле российского генконсульства повесили чучело «москаля»
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за литра виски и попал на видео
Следователи окончательно определились с причиной смерти Тесака в СИЗО
Названа истинная причина пандемии коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Депутат Госдумы посетовал на неумение россиян мечтать

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков, комментируя результаты опроса о приемлемом размере пенсии, посетовал на неумение соотечественников мечтать. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Меня поразила не только скромность россиян, но и их безысходность, неумение даже помечтать и самоограничение, вплоть до собственной фантазии», — заявил депутат.

Речь идет об опросе, проведенном сервисом по подбору персонала «Работа.ру». Согласно полученным данным, о пенсии выше 100 тысяч рублей в месяц мечтают IT-специалисты, финансисты и сотрудники строительной отрасли. В свою очередь для преподавателей, медицинских работников, а также сотрудников общепита приемлемой суммой стала пенсия от 40 до 50 тысяч рублей.

«Скромность опрошенных, а это было, несомненно, старшее поколение — на мой взгляд, последний оплот нынешней системы», — заключил Лысаков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пенсии россиян снова заморозили
Пенсии россиян защитят