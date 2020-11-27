Россияне определили размер пенсии для комфортной жизни

Российские представители различных профессий определили размер пенсии, который необходим им для комфортной жизни в старости. Об этом следует из опроса сервиса по подбору персонала «Работа.ру» и российского негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, передает РБК.

Большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства пришли к мнению, что хотели бы получать пенсию больше 100 тысяч рублей в месяц. Так ответили 23 процента работников IT-сферы, 20 процентов строителей и 22 процента финансистов.

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители оценили свои потребности скромнее: большинство выбрали размер желаемой пенсии от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей в месяц. Такие цифры указали 23 процента поваров и официантов, 21 процент медиков и учителей, 19 процентов работников транспорта и логистики. При этом каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать от 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что российские власти в 2021 году планируют проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 6,3 процента, что почти в полтора раза превысит инфляцию. Таким образом в среднем пенсия увеличится на одну тысячу рублей. Кроме того, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля следующего года — размер индексации будет определяться исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. К настоящему моменту он составляет 3,8 процента.