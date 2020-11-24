В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году

Власти России в 2021 году планируют проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 6,3 процента, что почти в полтора раза превысит инфляцию. Об этом «Парламентской газете» рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Таким образом в среднем пенсия увеличится на одну тысячу рублей, подчеркнула сенатор. Кроме того, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля следующего года — размер индексации будет определяться исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. К настоящему моменту он составляет 3,8 процента.

С 1 апреля на величину прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера (сейчас этот показатель равен 2,6 процента) будут проиндексированы социальные пенсии.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минтруд хочет изменить минимальный размер пенсионных накоплений, ниже которого гражданину платят всю сумму целиком, а не ежемесячно. В ведомстве пояснили, что изменение системы выплат накопительной части пенсии в России действительно возможно, но окончательное решение пока не принято.