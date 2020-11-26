Пенсии россиян снова заморозили

Российские власти решили снова заморозить пенсии россиян. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года, передает ТАСС. Предполагается, что это уменьшит размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 миллиарда рублей.

Отчисления граждан в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от зарплаты заморозили еще в 2014 году. Их направляют в страховую часть и тратят на выплаты нынешним пенсионерам. Правило должно было действовать до 2021 года, но президент России Владимир Путин продлил заморозку на 2022 год.

Ранее в ноябре газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что Минтруд хочет изменить минимальный размер пенсионных накоплений, ниже которого гражданину платят всю сумму целиком, а не ежемесячно. В министерстве отмечали, что изменение системы выплат накопительной части пенсии действительно возможно, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Пенсионному фонду России (ПФР) только поручено проработать варианты изменений.