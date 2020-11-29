Проверку доходов российских пенсионеров опровергли

Министерство труда и Пенсионный фонд России (ПФР) не планируют проведения массовых проверок доходов пенсионеров в 2021 году. Об этом в разговоре с «Интерфаксом» сообщил первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он пояснил, что в следующем году ПФР будет работать в обычном режиме, назначая пенсии. Исаев также напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан — она зависит от страхового стажа и взносов. При этом, по его мнению, проверки и подтверждения для получения пенсии должны быть сведены к минимуму.

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«Сейчас мы работаем с Минтруда и надеемся, что правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о том, чтобы пенсии и ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты — прим. «Ленты.ру») по инвалидности назначались без подтверждения соответствующих прав гражданином, автоматически, по информации, которую пенсионный фонд получит от медико-социальной экспертизы», — прокомментировал депутат.

О возможной проверке доходов российских пенсионеров ранее 29 ноября предупредила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она рассказала, что Счетная палата выявила нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. Поэтому в 2021 году будет проведена проверка на предмет правильности выплат пенсий.