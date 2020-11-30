В России ответили на планы проверить доходы пенсионеров

Член Общественной палаты и член Общественного совета Минтруда Наталья Починок опровергла в беседе с РИА Новости данные о планах Минтруда и Пенсионного фонда России проверить доходы пенсионеров в следующем году.

По ее словам, пенсии и дополнительные доходы россиян — не связанные между собой вещи. «Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы», — ответила она.

Починок заявила, что на размер назначенной пенсии не влияют дополнительные доходы. Исключением являются только те дополнительные доходы, которые имеют отношение к пенсиям по старости.

Ранее первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев также заявил, что Министерство труда и Пенсионный фонд России (ПФР) не планируют проведения массовых проверок доходов пенсионеров в 2021 году. Он пояснил, что в следующем году ПФР будет работать в обычном режиме, назначая пенсии. Исаев также напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан — она зависит от страхового стажа и взносов.

О возможной проверке доходов российских пенсионеров ранее 29 ноября предупредила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она рассказала, что Счетная палата выявила нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. Поэтому в 2021 году будет проведена проверка на предмет правильности выплат пенсий.