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Госдума собралась продлить заморозку пенсионных накоплений

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Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Госдума собралась в очередной раз продлить заморозку накопительных пенсий россиян. Нижняя палата парламента приняла соответствующий законопроект в первом чтении, пишет ТАСС.

Отчисления граждан России в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты заморозили еще в 2014 году. Их направляют в страховую часть и тратят на выплаты нынешним пенсионерам. Правило должно было действовать до 2021 года, но президент России Владимир Путин продлил заморозку на 2022 год.

Нынешний правительственный законопроект подразумевает пролонгацию механизма еще на год — то есть до конца 2023 года. Документ внесли в Госдуму в сентябре.

В правительстве отметили, что нынешнее продление заморозки накопительной пенсии уменьшит размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 миллиарда рублей.

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