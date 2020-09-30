Власти оценили перспективу отмены пенсионных накоплений россиян

Министр финансов Антон Силуанов оценил перспективу отмены пенсионных накоплений россиян. По его словам, это возможно только после внедрения новой системы добровольных накоплений. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов, — отметил Силуанов. — Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям».

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По действующим правилам, пенсия по старости делится на страховую и накопительную части. Взносы на них, уплачиваемые работодателем, составляют 16 и шесть процентов текущего дохода соответственно. Страховая часть находится в ведении Пенсионного фонда России (ПФР) и расходуется на выплаты нынешним пенсионерам. Накопительная по умолчанию передается в управление профильной структуре ВЭБ.РФ, либо может быть направлена в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по выбору застрахованного.

С 2014 года начисление новых пенсионных накоплений заморожено, а их средства передаются ПФР. 30 сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки до 2023 года. В свою очередь Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отменить накопительную часть пенсии из-за последовательного увеличения ожидаемого срока выплаты.

С 2017 года в России разрабатывался новый подход к формированию пенсий по старости, получивший название индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Он предполагал смешение приоритетов в пользу более активного добровольного участия граждан в накоплении будущей пенсии. При этом каждый участник мог бы самостоятельно устанавливать норму отчислений в НПФ.

Однако в прошлом году от такой концепции решено было отказаться в пользу новой — гарантированного пенсионного плана (ГПП). Он должен объединить нынешнюю накопительную часть пенсии с добровольными отчислениями в НПФ. В ведении ПФР при этом останется только страховая часть.