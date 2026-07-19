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15:34, 19 июля 2026Россия

Родственники пропавшего в Нижегородской области подростка пообещали награду нашедшему

Родственники пропавшего в Красных Баках подростка пообещали награду тому, кто его найдет
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

Родственники пропавшего в Нижегородской области подростка пообещали награду тому, кто его найдет. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Отмечается, что 14-летний Илья (фамилия не указывается) пропал неделю назад в поселке городского типа Красные Баки. В последний раз его видели на автозаправочной станции (АЗС) рядом с данным населенным пунктом.

Волонтеры проверили окрестности, в том числе заброшенные здания, однако следов пребывания мальчика не нашли. В настоящее время они исследуют обочины вдоль дороги в сторону Нижнего Новгорода. В свою очередь, родственники школьника предлагают 100 тысяч рублей тому, кто его найдет.

Также Ni Mash сообщал, что, по предварительным данным, подросток сбежал из дома, поругавшись с бабушкой.

Ранее в июле россиянка Юлия Дудалева с трехмесячной дочерью Валерией пропали в Иркутском районе.

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