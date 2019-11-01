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Обнародованы новые изменения российской пенсионной системы

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Министерство труда и социальной защиты России планирует упростить порядок начисления и выплаты пенсий для граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В случае вступления приказа в силу гражданам не придется предоставлять в территориальный Пенсионный фонд России (ПФР) документы для установления и перерасчета различных видов пенсий, если они уже имеются в отделении фонда. Как отметили в Минтруда, к ним относятся, к примеру, документы, которые выданы жилищно-эксплуатационными организациями или органами местного самоуправления.

Кроме того, основанием для начисления пенсии будут являться сведения государственных информационных систем. Например, из федерального реестра инвалидов будут брать данные об инвалидности, из ЗАГС — сведения о гражданском состоянии, рождении и смерти.

29 октября стало известно, что Центробанк и Министерство финансов России разработали гарантированный пенсионный план (ГПП) — новую концепцию пенсионной системы страны. Как отмечалось, она будет распространяться не только на наемных работников, но и на самозанятых, с 2019 года уплачивающих специальный налог.

Система ГПП должна будет объединить накопительную часть государственной пенсии с негосударственным пенсионным обеспечением, которое сейчас осуществляется посредством добровольных взносов граждан в негосударственные пенсионные фонды. Таким образом, в ведении ПФР останутся только страховые пенсии россиян.

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