Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

Россияне смогут вести достойную жизнь на старости, если средний размер пенсии составит 40 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование портала по поиску работы Superjob.

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Ожидания у мужчин от пенсии выше, чем у женщин. Так, по словам мужчин, им для достойной жизни необходимо 42,1 тысячи рублей, а женщинам только 37,5 тысячи.

Россияне старше 45 лет считают, что для достойной жизни на пенсии нужно 43 тысячи рублей в месяц. Между тем, по мнению молодежи в возрасте до 24 лет, для достойной жизни хватит и 32,6 тысячи рублей.

Как отмечается в исследовании, чем больше у россиянина зарплата, тем выше его запросы на размер пенсии. Так, у жителей страны с зарплатой от 80 тысяч рублей уровень пенсии для комфортной жизни составляет 44,3 тысячи рублей. У россиян с зарплатой менее 30 тысяч рублей — на уровне 33 тысяч.

По данным Пенсионного фонда России, средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера в стране в 2019 году составляет 15,4 тысячи рублей.

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