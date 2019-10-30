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Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

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Гарантированный пенсионный план (ГПП) — новая концепция пенсионной системы, представленная Центробанком и Минфином — будет распространяться не только на наемных работников, но и на самозанятых, с 2019 года уплачивающих специальный налог. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание получило комментарий Минфина, из которого следует, что концепция ГПП не предусматривает запрета на участие самозанятых. Особенности применения налоговых льгот в отношении них будут обсуждаться позднее.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, принимать участие в ГПП смогут даже никогда не работавшие граждане. Уплачивать взносы за них смогут родственники.

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Участвовать в ГПП граждане будут добровольно, самостоятельно перечисляя взносы в любом размере. Отчисления в пределах шести процентов от размера зарплаты будут освобождаться от уплаты налога на доходы физических лиц.

Система ГПП должна будет объединить накопительную часть государственной пенсии с негосударственным пенсионным обеспечением, которое сейчас осуществляется посредством добровольных взносов граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Таким образом, в ведении Пенсионного фонда России останутся только страховые пенсии россиян.

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы). Они уплачивают налог на доходы от оказанных услуг или проданных товаров: по ставке четыре процента на доход, полученный от физлиц и шесть процентов — от юрлиц. Режим был введен в качестве эксперимента на десять лет в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Однако впоследствии Минфин допустил возможность досрочного распространения режима на всю территорию России.

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