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Определены параметры новой накопительной пенсионной системы

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Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к разработчикам законопроекта.

Продукт под названием гарантированный пенсионный план (ГПП) поможет россиянам копить на пенсию самостоятельно при государственной поддержке, отмечает газета «Известия». Взносы в пенсионные фонды граждане смогут делать через централизованную систему. Кроме того, россияне сами будут решать, в каких фондах они будут копить на пенсию.

При этом работодателя надо будет поставить в известность только о перечисляемой на пенсию части зарплаты. Он не будет знать о том, в какой именно фонд делает взнос сотрудник.

Для заключения договора надо будет подать заявление и сделать первый перевод денег в фонд. Начать копить на пенсию можно будет когда угодно после этого, отметил источник. Отказаться от участия в системе будет возможно в течение шести месяцев после начала перечисления средств. При этом все вложенные деньги вернутся обратно.

О том, что в России собираются разработать базу для развития негосударственной пенсии, стало известно в октябре. Создать и принять новые нормативы планируется в течение года.

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