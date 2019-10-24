Госдума начала замораживать пенсии россиян еще на год

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год, передает ТАСС. Действующее законодательство предусматривает исполнение нормы по 2021 год.

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Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова на представлении законопроекта заметила, что он носит технический характер. Принять его необходимо для формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда.

Такая мера действует с 2014 года. Отчисления в накопительную часть в размере шести процентов направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

Представленный документ позволит увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда на 635 миллиардов рублей. Концепцию одобрили профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике, комитет Совета Федерации и Счетная палата.

Ранее в ПФР рассказали о росте пенсий неработающим пенсионерам. В 2020 году страховая пенсия вырастет на 6,6 процента, в 2021 году — на 6,3 процента, а в 2022 — на 5,9 процента. В среднем индексация составит не менее тысячи рублей.

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