Повышение пенсионного возраста признали неизбежным

Изменение возраста выхода на пенсию во всем мире является неизбежностью, такая тенденция связана с увеличением продолжительности жизни. Об этом заявил директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль, передает РИА Новости.

Он пояснил, что старение населения — один из основных вызовов для систем социального обеспечения.

В мире все больше людей преклонного возраста, которые нуждаются не столько в деньгах, сколько в услугах, которые нужно оплачивать. Поэтому выход на пенсию следует откладывать, чтобы сохранить устойчивость системы соцобеспечения и не столкнуться с валом проблем в будущем.

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Ла Салль назвал повышение пенсионного возраста «математической историей», которая не связана с экономией на пожилых людях. По его мнению, если постоянно откладывать решение этой проблемы, потом придется делать более резкие шаги. Никакой верхней границы для пенсионного возраста эксперт не видит — пока будет повышаться продолжительность жизни, уверен он, будет расти и продолжительность трудового стажа.

Ранее в октябре эксперты назвали лучшие пенсионные системы мира. Россия в рейтинг не попала, а среди участвовавших 37 стран первые места заняли Нидерланды, Дания и Австралия. Хуже всего ситуация в Таиланде, Аргентине и Турции.

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