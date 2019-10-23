В России признали нехватку денег на индексацию пенсий работающим

Для того, чтобы возобновить индексацию выплат работающим пенсионерам, в следующем году потребуется 368 миллиардов рублей, но их нет. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, пишет в среду, 23 октября, принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — пояснил глава организации в ходе своего выступления на пленарном заседании в Госдуме.

После этого депутат от КПРФ Валентин Шурчанов заметил, что пенсионные фонды страны перегружены в связи с тем, что пенсионеры в конце каждого года массово увольняются для индексации пенсии, а затем вновь возвращаются на работу. В ответ на это Дроздов заявил, что ПФР не фиксирует значительного роста количества таких явлений — по его данным, как правило, из года в год так поступают более полумиллиона граждан.

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