Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Ведомство обратило внимание, что с 2019 года правительство исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии».

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Индексация выплат коснется только неработающих пенсионеров, а в национальной цели развития до 2024 года из указа Путина нет такого разделения. Повысить пенсию на уровень, превышающий инфляцию, поручено для работающих и неработающих пенсионеров.

Ранее в октябре Пенсионный фонд России (ПФР) обозначил параметры увеличения размера страховых пенсий по старости на три года вперед. В следующем году она вырастет на тысячу рублей, до 16,4 тысячи, а в 2022 году достигнет 18,3 тысячи. Рост по годам составит 6,6 процента, 6,3 процента и 5,9 процента соответственно.

При этом инфляция в текущем году ожидается ниже четырех процентов, в два следующих года — на уровне четырех процентов. Таким образом рост страховой пенсии окажется выше инфляции.

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