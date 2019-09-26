В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год. Документ опубликован на портале проектов и нормативно-правовых актов.

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По состоянию на текущий год прожиточный минимум пенсионера в целом по России установлен на уровне 8 846 рублей, следует из данных Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось о регионах с самыми большими пенсиями. На первом месте оказался Чукотский автономный округ, где размер выплат пенсионерам составил в среднем 24 300 рублей. На втором месте Магаданская область со средним размером выплат в 21 600 рублей, на третьем — Камчатский край с 21 200 рублями.

По данным Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, комфортный уровень жизни на пенсии можно поддерживать, если доход по окончании трудовой деятельности сохраняется на уровне 80-100 процентов от зарплаты человек.

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