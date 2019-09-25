Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия».

Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей. На втором месте оказалась Магаданская область — там государственное пособие составляет 21,6 тысячу рублей. Немногим меньше пенсия в Камчатском крае — 21,2 тысячи рублей. Также в пятерку регионов с самыми большими выплатами попали Мурманская область (19 тысяч рублей) и Якутия (18,9 тысяч).

Меньше всего получают пенсионеры в Дагестане — около 10,9 тысяч рублей. Немногим больше размеры выплат в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — 11 и 11,9 тысяч рублей соответственно.

В среднем размер пенсии в России составляет 14,2 тысячи рублей в месяц, отметили в ведомстве.

Ранее негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка назвал уровень дохода для комфортной жизни на пенсии. Согласно исследованию, для этого доход человека по окончании трудовой деятельности должен остаться на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.

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