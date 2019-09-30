Названы параметры повышения пенсий в следующем году

В 2020 году с 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам вырастут на 6,6 процента, а государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии — на 7 процентов с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтруда.

В пресс-службе отметили, что данные по повышению с 1 апреля предварительные и будут связаны с ростом прожиточного минимума пенсионера. Эта индексация коснется 4 миллионов человек, 3,2 миллиона из них получают социальные пенсии.

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Индексация с 1 января затронет около 31 миллиона неработающих пенсионеров. Отмечается, что она будет «значительно выше» инфляции за текущий год.

Ранее о повышении страховых пенсий с 1 января на 6,6 процента рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, средний размер пенсий неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей. А если брать всех пенсионеров, то выплаты достигнут 15 тысяч рублей.

Отметим, что, согласно последним прогнозам, инфляция в России по итогам года опустится ниже 4 процентов. Как признал президент страны Владимир Путин, это происходит в том числе из-за «подкрутки» данных Центробанком.

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