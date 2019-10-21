Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира

Международная консалтинговая компания Melbourne Mercer Global Pensions Index и Центр финансовых исследований при Университете Монаша в Мельбурне представили 11-й рейтинг лучших пенсионных систем мира. В исследование попали 37 стран, в которых проживают более 60 процентов населения мира.

Российскую пенсионную систему эксперты не исследовали, а из участвовавших лучшими были названы Нидерланды и Дания — они набрали 81 и 80,3 балла соответственно. Этот результат позволил им попасть в группу А, то есть стран с надежной, приносящей выгоды пенсионной системой, которая устойчива и целостна.

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Немного ниже результат у Австралии — 75,3 балла. Это единственная страна, которая в рейтинге помещена в группу В+, остальные набрали меньше 75 баллов.

В группу В попали Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая Зеландия, Канада, Чили, Ирландия, Швейцария, Германия. Их результат от 65 до 75 баллов. Следом идет группа С — Великобритания, Гонконг, США, Малайзия, Франция (от 60 до 65 баллов).

Хуже всего ситуация в Таиланде (39,4), Аргентине (39,5) и Турции (42,2). Эти страны находятся на последних местах в группе D. Ни одна из выбранных для исследования пенсионных систем не попала в группу Е, что значило бы, что она фактически отсутствует или находится в зачаточном состоянии.

При исследовании учитывались более 40 показателей, разбитых на подкатегории «Адекватность», «Устойчивость» и «Целостность». Сильнее всего ценится «Адекватность», куда, например, входит размер минимальной пенсии по сравнению со средней зарплатой перед завершением трудовой деятельности.

Ранее в октябре Счетная палата выразила сомнение, что заложенное в плане до 2022 года повышение пенсий в России позволит выполнить указ президента страны Владимира Путина. В нем говорится, что рост пенсий для всех категорий граждан должен быть выше инфляции.

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