Власти решили защитить пенсии россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность участия негосударственных пенсионных фондов (НПФ), акционерами которых являются государственные корпорации, в системе обязательного пенсионного страхования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого учредителями НПФ могли быть только физические или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества. Изменения, как ожидается, будут способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц и окажут положительное влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования.

Новая система позволит создавать свои пенсионные фонды крупным госкорпорациям, таким как «Ростех» или «Росатом». Такие НПФ смогут не только обслуживать, но и гарантировать накопительную часть пенсии своим работникам.

Ранее сообщалось, что власти планируют в течение года разработать базу для развития негосударственной пенсии. В первую очередь новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы НПФ.

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