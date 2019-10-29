Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законопроект презентовали первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

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Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. На такую пенсию станут отчислять взносы граждан в размере не более шести процентов от зарплаты (размер взноса работник сможет установить сам). Отчисления в размере до шести процентов освободят от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Кроме того, ГПП предусматривает стимулирующую льготу в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателей, если они участвуют в софинансировании взносов граждан. Также новая система подразумевает социальный вычет, если работник платит больше шести процентов от зарплаты. В рамках новой пенсионной системы плательщик сможет неограниченное число раз менять размер взноса, а также неограниченное количество раз приостанавливать внесение пенсионных взносов на срок не более пяти лет.

Гарантированный пенсионный план — решение российских властей по реформированию накопительной пенсионной системы. Первоначально правительством разрабатывался проект индивидуального пенсионного капитала, предполагавший автоматическую подписку россиян на отчисление взносов, однако такой вариант не поддержал президент России Владимир Путин, писало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. В результате решение о реформировании накопительной системы было принято в пользу добровольного ГПП.

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