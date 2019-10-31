Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Россия отреагировала на сообщения о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Мозамбике
Россия отреагировала на возможность нападения США на Крым и Дальний Восток
Стало известно о сотрудничестве команды Зеленского с вице-премьером Януковича
Киев назвал провокацией встречу президента Чехии с крымскими татарами
Назван запрещенный к провозу в ручной клади аромат духов
Найдена главная причина любви к алкоголю
Apple выпустит новинку под российским названием
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени 
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Новости партнеров

Россиянкам предложили засчитывать в стаж уход за ребенком

Перейти в «Мою Ленту»
Татьяна Москалькова

Уход за ребенком должен засчитываться безработным россиянкам в трудовой стаж. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

Омбудсмен считает, что такое правило должно распространяться на всех матерей, которые сидят дома с детьми. Не важно, есть у этих женщин работа или нет. По ее словам, это будет совершенно справедливым. «Даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время», — сказала Москалькова.

Она отметила, что на существующую сейчас «несправедливость» обратили внимание «многие прогрессивные граждане нашей России», а инициативу поддержали премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл.

Ранее в министерстве труда и соцразвития посчитали справедливым и обоснованным увеличить период ухода за ребенком с полутора до трех лет и включать этот период в страховой стаж при назначении пенсии.

В сентябре стало известно, что россиянки дольше всех женщин в мире могут находиться в декрете.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Декретный отпуск россиянок оказался самым продолжительным в мире
В России предложили ввести «отцовский капитал»
Россиянкам в декрете найдут новое занятие
Другие материалы рубрики
Россия00:16Сегодня
Алан Ерох

«Ну че, когда революция?»

Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
09:43Сегодня

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

09:00Сегодня

В Кремле объяснили интерес россиян к прошлому Путина

08:42Сегодня

Российских водителей заставят больше отдыхать

Россия00:0330 октября

«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»

Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
08:16Сегодня

Россияне раскрыли отношение ко Дню народного единства

08:09Сегодня

Россияне смогут открывать сейфы в банках с помощью отпечатка вен

07:28Сегодня

Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Россия00:0529 октября
Евгений Примаков и Владимир Путин

«Олигархи не хотели делать ставку на него»

Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
06:55Сегодня

Врачи оказались самыми счастливыми россиянами

05:48Сегодня

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

03:49Сегодня

Рост смертности от онкологии в России объяснили

Россия
Россиянкам предложили засчитывать в стаж уход за ребенком
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»
Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
В Кремле объяснили интерес россиян к прошлому Путина
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Российских водителей заставят больше отдыхать
Все материалы
Мир
Россия отреагировала на сообщения о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Мозамбике
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Армии США предложили напасть на Крым и Дальний Восток из-за ее слабости
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Пассажир с газом и маслом случайно сжег поезд с сотнями людей
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Древний японский замок полностью сгорел
Все материалы
Бывший СССР
В Молдавии арестовали миллионные активы контролировавшего страну олигарха
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Украина захотела объединиться с НАТО в Черном море
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Раскрыто содержание телефонного разговора Зеленского и Меркель
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
На Украине заявили о задержании «агента ФСБ»
Все материалы
Экономика
России предсказали взлет цен на духи
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
В российской тушенке оказалось мало мяса
После долгой паузы
Ростехнадзор начал внеплановую проверку «Тольяттиазота»
Экономика России «проиграла» американскому штату
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Россиянам объяснили причины возможного дефицита красной икры
Все материалы
Силовые структуры
Назван процент «пьяных» преступлений в России
«Он решил, что проще отслужить»
В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться
Промотавшего 25 миллионов долларов должника Кобзона захотели объявить банкротом
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Судмедэксперт признал алкоголь в крови сбитого «пьяного» мальчика ошибкой
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Эта колония — самая суровая в России. Ее арестанты восстали против беспредела тюремщиков
Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе
Все материалы
Наука и техника
Получены новые данные по лечению «влажной» возрастной макулярной дегенерации
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Обнаружена неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Назван тревожный признак скорой смерти
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Стал известен состав новой экспедиции на МКС
Все материалы
Спорт
Игрок НБА похоронил вторую сестру и раскаялся
«Я оборву его родословную»
От уличных боев до рекорда UFC. Хорхе Масвидаль повидал многое, но все еще жаждет крови
Российская фигуристка нашла идеальную страну
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Отец Нурмагомедова заявил о скором завершении карьеры сына
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина
Все материалы
Культура
Новым «Звездным войнам» предрекли рекордный провал
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Мединский рассказал о негативных эмоциях от «Джокера»
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Деньги Минкульта на российское кино оказались в офшорах
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
В крови устроившей дебош в самолете звезды «Идиота» обнаружили алкоголь
Все материалы
Интернет и СМИ
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Доходы российских интернет-пиратов упали
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Женщина затерроризировала возлюбленного сообщениями и попала под суд
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Мужчина сделал комплимент коллеге и попал в неудобную ситуацию
Все материалы
Ценности
Наркоман забрался в дом самой молодой в мире миллиардерши и был наказан
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Ким Кардашьян опубликовала новый снимок в нижнем белье
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Модель нарядилась в белье для женщин с большой грудью и отправилась на улицу
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
В России задумались над улучшением внешнего вида женщин из ФСО
Все материалы
Путешествия
Назван запрещенный к провозу в ручной клади аромат духов
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Отвалившееся у самолета колесо вынудило пилота приземлиться сразу после вылета
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Пассажиры поделились снимками худшей еды в самолетах
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Пилоты подглядывали за пассажирами в туалете через скрытую камеру и попались
Все материалы
Из жизни
Подарок от завсегдатая бара принес барменше неожиданное богатство
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Ленивая женщина нашла способ похудеть на 60 килограммов
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Медсестра заживо похоронила умирающую в больнице женщину
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Старушка застряла за шкафом в поисках мыши и умерла
Все материалы
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
В России хотят в семь раз увеличить штраф за езду без ОСАГО
Производитель шин снял ролик про сложную цепную реакцию
Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge
Все материалы
Дом
Россиянина заставили снять пол в пустой квартире из-за жалоб соседа на шум
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Две трети россиян пренебрегли ипотекой
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В Подмосковье упали цены на землю
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Названа самая дорогая «сталинка» Москвы
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы