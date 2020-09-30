Заморозку пенсионных накоплений задумали продлить

В России задумали продлить заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Если законопроект будет одобрен, то трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в Пенсионный фонд уменьшится почти на 670 миллиардов рублей. При этом документ не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц, заверили в правительстве.

Накопительную часть пенсии начали замораживать еще в 2014 году. Первоначально предполагалось, что этот период продлится только до 2020 года. С учетом заморозки страховые отчисления с зарплат россиян полностью направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

До этого россияне могли распоряжаться деньгами самостоятельно. Например, направить их на формирование собственных накоплений или передать в страховую часть. По нынешним правила, заморозка пенсий действует до конца 2022 года.