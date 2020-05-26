Замороженные пенсии россиян увеличили

Накопительные пенсии россиян увеличатся в 2020 году на 9,13 процента. Перерасчет будет произведен 1 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Пенсионного фонда (ПФР).

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Уровень повышения определили на основании результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года. Они в три раза превысили уровень инфляции в 3 процента, сообщили в ПФР. Перерасчет произведут беззаявительно, он коснется пенсий 80 тысяч россиян.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2022 года заморозку накопительной части пенсии. Во время действия соответствующих правил страховые отчисления с зарплат россиян в полном объеме направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Прежде россияне могли сами распоряжаться страховыми отчислениями, направив их на формирование собственных накоплений или передав в страховую часть.

Впервые заморозку накопительной части пенсии ввели еще в 2014 году как временную меру, однако затем мораторий на ее формирование неоднократно продлевался.

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